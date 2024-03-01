“ميلان” ينتصر على “لاتسيو” بصعوبة ويقترب من وصافة “الكالتشيو”

هبة بريس _ رياضة

انتصر فريق ميلان على مضيفه لاتسيو، الجمعة، في واحدة من قمم مباريات الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع “الروسونيري” رصيده بهذا الفوز إلى 56 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، الذي يحل ضيفا على نابولي، الأحد، في نفس الجولة، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز التاسع.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وانتظر ميلان حتى الدقيقة 88 عندما نجح السويسري نوا أوكافور، في تسجيل هدف المباراة الوحيد لفريق ميلان بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وشهد اللقاء إشهار 3 بطاقات حمراء دفعة واحدة، جميعها كانت من نصيب لاعبي فريق لاتسيو، لوكا بيليغريني، والمونتينيغري آدم ماروسيتش، والفرنسي (من أصل مغربي) ماتيو قندوزي، في الدقائق 57، و90+5، و90+6 تواليا.

ويعد الانتصار دفعة معنوية كبيرة لميلان قبل استضافة سلافيا براغ التشيكي في ثمن نهائي الدوري الأوروبي

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