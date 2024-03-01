“سليمان الريسوني” يدخل مجددا في إضراب مفتوح عن الطعام

هبة بريس _ الرباط

أعلنت خلود مختاري، زوجة الصحفي المعتقل سليمان الريسوني، أن زوجها دخل منذ يوم الخميس في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على المراقبة على مراسلاته.

وكتبت خلود، على صفحتها في فيسبوك، أن زوجها “دخل منذ أمس،مضطرا، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على حجب رسالة وجهها لي بريديا، من طرف السلطات القضائية، تتضمن عناصر جوابية على رسالة وجهها له الكاتب والروائي الأوكراني “آندري كوروكوف” في إطار حملة الكاتب المسجون التي أطلقتها منظمة قلم الدولية PEN International”.

وأضافت خلود أن دفاع الرئيسوني الذي زاره يوم الخميس حاول إقناعه بتعليق إضرابه عن الطعام، “نظرا لأنه ما يزال متأثرا صحيا بالإضراب السابق الذي خاضه لمدة 122 يوما داخل السجن”، لكن بدون جدوى.

وأوضحت زوجة الريسوني أنه قبل هذا القرار سبق لزوجها أن تعرض لعدد من “الإجراءات التعسفية”، مثل “تمزيق كتبه ورسائله مع الصحفي عمر الراضي، ومشروع روايته، وحرمانه من الرسائل طيلة مدة إضرابه عن الطعام بسجن عكاشة

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