بسبب الذكاء الاصطناعي.. الأسهم الأميركية تغلق عند مستويات قياسية

هبة بريس

ارتفعت الأسهم الأميركية، الجمعة، وأغلق المؤشران “ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك” عند مستويات قياسية مرتفعة مع صعود أسهم التكنولوجيا بفضل استمرار الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي، في حين قدم انخفاض عوائد سندات الخزانة مزيدا من الدعم.

وفي فبراير، حققت المؤشرات الرئيسية الثلاثة (داو جونز الصناعي ثالثهما) مكاسب للشهر الرابع على التوالي في ارتفاع تغذيه إلى حد كبير توقعات النمو المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي أدت أيضا إلى صعود أسهم شركات أشباه الموصلات.

وارتفع سهم “إنفيديا”، الجمعة، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار للمرة الأولى.

ووفقا للبيانات الأولية، ربح المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بما يصل إلى 41.16 نقطة، أو 0.81 بالمئة، ليغلق عند 5137.43 نقطة.

وزاد المؤشر “ناسداك المجمع” 183.02 نقطة أو 1.14 بالمئة إلى 16272.22 نقطة. كما صعد المؤشر “داو جونز الصناعي” 90.43 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 39088.11 نقطة.

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