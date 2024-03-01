وفاة الموسيقار المصري الشهير “حلمي بكر””
هبة بريس _ القسم الثقافي
توفي الموسيقار المصري المعروف حلمي بكر، الجمعة، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 86 عاما.
ونعى مطربون وفنانون مصريون الموسيقار حلمي بكر، الذي تدهورت حالته الصحية مؤخرا، علما أنه أقام الشهور الأخيرة من حياته في محافظة الشرقية.
ولحن حلمي بكر أكثر من 1500 أغنية لمطربين مصريين وعرب، أبرزهم “وردة الجزائرية”، ونجاة الصغيرة، وليلى مراد وآخرين.
وعرف حلمي بكر بآرائه الفنية الحادة، ومحاربته لما يعرف بـ”مطربي المهرجانات”، متهما إياهم بـ”تشويه” سمعة الفن والغناء في مصر.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
2 تعليقات
رحم الله الفقيد وجعل الله متواه الجنة وان لله وان اليه راجعون
كل نفس دائقة الموة مهما طال عمرها في الدنيا رحم الله الفقيد وجعل متواه الجنة