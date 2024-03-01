جو بايدن

مسؤولون: بايدن سيعلن إنزالا جويا أمريكيا للمساعدات في غزة

2024-03-01 / 20:46
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هبة بريس

قال أربعة مسؤولين أمريكيين لوكالة رويترز اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن، اليوم الجمعة، اعتزامه إصدار أمر بإنزال جوي لمساعدات إنسانية في غزة.

وتبحث إدارة بايدن التي تتعرض لضغوط من الداخل ومن حلفائها في الخارج مقترحات باهظة الكلفة لم تكن ترد في الأذهان سوى في أوقات الكوارث الطبيعية وفترة الحرب الباردة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الإنزال الجوي للمواد الغذائية والإمدادات هو أحد الخيارات.

وأرسلت فرنسا، مع الأردن ودول أخرى في المنطقة، بالفعل بضع شحنات جوا إلى غزة.

وقال مسؤول أمريكي إن الحل الآخر هو شحن المساعدات بحرا من قبرص التي تبعد نحو 210 أميال بحرية من ساحل غزة. وقال إن مسؤولين أمريكيين زاروا قبرص هذا الأسبوع لبحث عملية محتملة لإرسال مساعدات إنسانية بحرا.

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‫2 تعليقات

  2. حسبنا الله ونعم الوكيل في اعداء الله حطب جهنم وفي اجرامهم ويل لهم من غضب الله عليهم

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