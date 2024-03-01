السعودية تطلق رسميا حملتها لاستضافة مونديال 2034

2024-03-01 / 20:08
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هبة بريس

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجمعة، إطلاق حملته الرسمية الخاصة بملف استضافة كأس العالم 2034، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكشف اتحاد الكرة السعودي، بحسب الوكالة، شعار الحملة وجاء بعنوان “معا ننمو” وحمل الشعار شريطين متعددي الألوان يشكلان الرقم 34. كذلك جرى الإعلان عن الموقع الإلكتروني الرسمي للحملة وهو (Saudi2034bid.com).

وقال الاتحاد السعودي إن الشعار مصمم ليعكس “جوهر التراث الثقافي الغني للمملكة ومجتمعها الشاب والحيوي”.

ونشر الاتحاد السعودي مقطع فيديو حول ملف الترشح جرى تصويره في مناطق مختلفة من المملكة، بمشاركة نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، استعرض خلاله “التراث الثقافي والإرث الحضاري والمشاهد الطبيعية للمملكة”، وفقا للوكالة

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