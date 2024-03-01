“الشرطة الإماراتية” تعتقل لاعب منتخب هولندا

2024-03-01 / 19:56
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هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن الشرطة الإماراتية اعتقلت الهولندي كوينسي بروميس مهاجم سبارتاك موسكو الروسي في مطار آل مكتوم بدبي ولم يسمح له بالسفر مع زملائه إلى روسيا.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية إن الشرطة الإماراتية ألقت القبض على بروميس في المطار أثناء سفره إلى روسيا، في ظل الحكم الصادر ضده في هولندا بالسجن لمدة 6 سنوات لتورطه في تهريب أكثر من 1350 كلغ من مخدر الكوكايين في يناير 2020.

وأضافت الصحيفة أن السلطات الإماراتية قامت بتوقيف اللاعب عند نقطة مراقبة الحدود، ولم يسمح له بالسفر مع زملائه إلى روسيا.

شددت الصحيفة على أنه يشتبه أن القبض على بروميس مرتبط بإدانته الجنائية خاصة أنه تم الحكم على بروميس بالسجن لمدة 18 شهرًا، في يونيو من العام الماضي، بسبب طعنه ابن عمه، لكن ذلك الأمر غير مؤكد حتى الآن.

وقالت قناة Mash على منصة “تلغرام” إن الجانب الهولندي طالب السلطات الإماراتية بتسليم اللاعب.

بالمقابل طلبت الجهات الأمنية الإماراتية المزيد من الوثائق لحل مسألة التسليم، وأمام مكتب المدعي العام الهولندي 48 ساعة للقيام بذلك.

ولجأ مديرو شركة بروميس إلى المحامين، بما في ذلك المحامون الروس، طلبا للمساعدة.

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