دومينغو يطرق أبواب إدارة الرجاء للحصول على مستحقاته

دومينغو يطرق أبواب إدارة الرجاء للحصول على مستحقاته

2024-03-01 / 18:51
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لجأ الجنوب أفريقي هاشم دومينغو لطرق أبواب إدارة الرجاء الرياضي من أجل الحصول على مستحقاته المالية.

وجاء ذلك عبر رسالة وجهها محامي اللاعب لإدارة الرجاء الرياضي، حيث طالب بضرورة صرف مستحقات اللاعب التي تبلغ قيمتها 120 مليون سنتيم.

وتشمل المستحقات التي يطالب بها دومينغو ما تبقى من الشطر الأول لمنحة التوقيت، إلى جانب الشطر الثاني من نفس المنحة.

ومعلوم أن هاشم دومينغو انضم إلى الرجاء الرياضي الصيف الماضي قادما إليه من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بيد أنه لم ظل حبيس مقاعد البدلاء في اغلب المباريات.

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