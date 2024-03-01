لمواجهة أزمة الماء..سلطات طنجة تستعد لقطع الصبيب عن الساكنة

2024-03-01 / 18:36
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

يرتقب أن تصدر سلطات مدينة طنجة، حزمة إجراءات جديدة لمواجهة أزمة الماء ، من خلال قطع صبيب المياه بمناطق واسعة من المدينة ابتداء من شهر أبريل المقبل.

وقالت مصادر الموقع ، إن اجتماعا عقده والي جهة طنجة – تطوان الحسيمة، يونس التازي وبحضور ممثلين عن مجموعة من القطاعات المتدخلة بمدينة طنجة، خلص الى ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير مواجهة لضمان تزويد ساكنة المدينة بالماء الشروب، خلال الأشهر المقبلة، خصوصا مع تراجع منسوب المياه بشكل حاد في السدود المزودة لها بهذه المادة الحيوية.

وأضافت المصادر أنه المرتقب أن يصدر يونس التازي والي الجهة و عامل عمالة طنجة أصيلة، قرار عامليا، للشروع في اعتماد هذه الإجراءات الجديدة،وذلك عقب أيام من إصدار قرار يلزم محلات غسل السيارات والحمامات التقليدية والعصرية، بتقليص أيام العمل والإغلاق لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.

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‫7 تعليقات

  2. ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير مواجهة لضمان تزويد ساكنة المدينة بالماء الشروب

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