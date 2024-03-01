القسام تعلن مقتل 7 من المحتجزين الإسرائيليين

هبة بريس _ وكالات

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، مقتل 7 أسرى إسرائيليين لديها في قصف لجيشهم بعد أسابيع من فقدان الاتصال بهم، لترتفع حصيلة قتلى المحتجزين في قطاع غزة إلى 70.

وقال متحدث الكتائب أبو عبيدة: “سبق أن أعلنا أن اتصالنا قد انقطع مع مقاتلينا الذين يحرسون عددا من أسرى العدو في قطاعنا الصادق، وأننا نرجح أن عددا من الأسرى قد تم قتلهم نتيجة القصف”.

وأضاف في بيان أنه “بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة، فقد تأكد لنا استشهاد عدد من مقاتلينا، ومقتل سبعة من أسرى العدو (الإسرائيلي) في القطاع، نتيجة القصف الصهيوني”.

ونشر البيان أسماء 3 أسرى منهم باللغتين العربية والعبرية، وهم “حايم جيرشون بيريي، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر”.

وأشار إلى أن كتائب القسام “ستعلن لاحقا عن أسماء القتلى الأربعة الآخرين بعد التأكد من هويتهم”.

وأكد أبو عبيدة “أن عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيش العدو في قطاع غزة قد يتجاوز سبعين أسيرا، وقد حرصنا طيلة الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى ولكن بات واضحاً أن قيادة العدو تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف”.

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