سفارة فرنسا تنشر صورة وزيري الفلاحة الفرنسي والمغربي أمام خريطة كاملة للمملكة

2024-03-01 / 18:11
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هبة بريس _ الرباط

نشر الحساب الرسمي للسفارة الفرنسية بالمغرب ، صورة وزيري الفلاحة الفرنسي والمغربي أمام خريطة كاملة للمملكة ، عكس مادأبت عليه بعض المؤسسات الرسمية الفرنسية في مناسبات سابقة بنشرها خريطة المغرب مبتورة .

وجاء في منشور حساب السفارة الفرنسية بالرباط :” التقى وزير الفلاحة والسيادة الغذائية مارك فيسنو، بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، محمد صديقي، صباح اليوم أمام رواق المغرب في المعرض الدولي للفلاحة بباريس..”

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني زار المغرب الاسبوع الماضي إلى الرباط، حيث التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، كما جدد موقف بلاده الداعم للمقترح المغربي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، مقترحا إقامة شراكة جديدة مع الرباط على أسس مستحدثة.

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‫3 تعليقات

  1. عكس مادأبت عليه بعض المؤسسات الرسمية الفرنسية في مناسبات سابقة بنشرها خريطة المغرب مبتورة 

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