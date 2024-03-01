يهم مهنيي النقل الطرقي.. إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم
هبة بريس
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أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي بالمغرب، وذلك ابتداء من 08 مارس الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه “تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي، سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 08 مارس 2024 عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma”.
7 تعليقات
من الجيد إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم
Mezyane Mezyane saraha
Ahsen haja ghaydiro
هذه خطوة جيدة و مهمة تم القيام بها لدعمهم
وشعب يعاني مع راسو الله ياخذ الحق لي كان سباب
دعم.مزيان.حيدوالحديدالقديم
ياخدون الدعم ويزيدون في التسعيرة دون حسيب او رقيب
المواطن هو الحيط القصير