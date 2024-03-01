الملك يهنئ ألكسندر ستوب بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية فنلندا

2024-03-01 / 17:07
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى السيد ألكسندر ستوب بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية فنلندا.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية: “يطيب لي أن أتقدم إليكم بخالص التهاني على تنصيبكم رئيسا لجمهورية فنلندا، متمنيا لفخامتكم كامل التوفيق في مهامكم السامية”.

ومما جاء أيضا في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، أؤكد لكم تطلعي إلى العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب وفنلندا، ومواصلة السير بها نحو المستوى الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعبينا الصديقين”.

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