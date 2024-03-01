بركة: “ميزانية البرنامج التوقعي للاستثمارات العمومية تفوق 64 مليار درهم”

2024-03-01 / 16:17
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء بأن ميزانية البرنامج التوقعي للاستثمارات العمومية لهذا العام ستفوق 64 مليار درهم.

و أوضح بركة أن المغرب سيشهد زيادة بأكثر من 40 في المائة من الميزانية الموجهة للاستثمارات في السدود والربط البيني بين الأحواض المائية والاقتصاد في الماء وتحلية مياه البحر، فضلا عن الموانئ والطرق والطرق السيارة والملاعب.

و شدد ذات المتحدث على أن الوزارة تهدف إلى جعل المقاولات تلبي هذه الاحتياجات الوطنية، فضلا عن تطبيق الأفضلية الوطنية عبر استفادة المقاولات المحلية من هذه الاستثمارات ومن تم تشغيل الطاقات المؤهلة لتحقيق الأهداف المنشودة.

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