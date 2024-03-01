تيباس ينصح برشلونة ببيع نجومه

قدم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، حلا مثاليا لإنهاء أزمة برشلونة المالية.

وقال تيباس خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو “برشلونة لن يسلك نفس المسار الذي اتبعه أياكس، وسيخرج من الوضع الحالي”.

وأضاف “برشلونة لديه خيارات يمكن اتخاذها، حيث يمتلك 2 أو 3 لاعبين رفيعي المستوى يمكن بيعهم، وبهذا سيحلون جزءا كبيرا من الأزمة”.

وتابع رئيس رابطة الليجا “بيع اللاعبين سيجلب دخلا للبارسا، ومن ثم يمكنهم إجراء صفقات أخرى بشكل طبيعي”.

وأوضح “كما يحدث للعديد من الأندية، فإن برشلونة يمر بوضع معقد يجبره على البقاء في مكانه الحالي”.

وأتم “برشلونة لا زال ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا، وبإمكانه الفوز بالليجا، وليس هناك حاجة للتقليل مما يقدمه الفريق الكتالوني”.

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