البيضاء.. السجن 30 سنة لأستاذ متهم با.غتصاب والاعتداء على تلميذاته

هبة بريس - البيضاء

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، بإدانة أستاذ للغة الفرنسية بالسجن والغرامة المالية.

وحكمت المحكمة بالسجن 30 سنة نافذا، وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم في حق الأستاذ، بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء على عدد من التلميذات القاصرات.

وتعود تفاصيل القضية، الى متابعة المعني بالأمر، الذي كان يعمل أستاذا لمادة اللغة الفرنسية بأحد المدارس الخاصة المعروفة بمدينة الدار البيضاء، بتهم اغتصاب تلميذاته والتحرش بهن.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp