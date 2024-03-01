رائد فضاء روسي يرصد محطة كهروشمسية مغربية من الفضاء

هبة بريس - متابعة

التقط رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو صورة فوتوغرافية فضائية لإحدى أكبر المحطات الكهروشمسية في المغرب.

وقد رصد كونونينكو من الفضاء منشأة أخرى مثيرة للاهتمام، وهي محطة “ورزازات” الكهربائية الشمسية في المغرب، بصفتها واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.

هذا وتقع المحطة على بعد 10 كيلومترات شمال غرب مدينة ورزازات.

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