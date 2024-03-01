رائد فضاء روسي يرصد محطة كهروشمسية مغربية من الفضاء
هبة بريس - متابعة
التقط رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو صورة فوتوغرافية فضائية لإحدى أكبر المحطات الكهروشمسية في المغرب.
وقد رصد كونونينكو من الفضاء منشأة أخرى مثيرة للاهتمام، وهي محطة “ورزازات” الكهربائية الشمسية في المغرب، بصفتها واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.
هذا وتقع المحطة على بعد 10 كيلومترات شمال غرب مدينة ورزازات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
مكرهناش نشوفو شي رائد فضاء يكون مغربي
Mezyane Mezyane
و ما المغزى من هذا لم أفهم
نتمنى ان يرصد القمر الصناعي غلاء الأسعار والبطالة وتفشي الفساد والسلب والنهب من طرف المسؤولين
المغزى هو خبر لا يجب أن يهتم به لان مجرد الاهتمام به يقلل من شأن الدولة لأننا لسنا في حاجة لان يقول الروس والمغرب طططا والمغرب طططا والمغرب بلد عريق أعرق من الروس