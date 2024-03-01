خلاف مع الركراكي وراء رحيل الشرعي عن تدريب المنتخب الأولمبي

خلاف مع الركراكي وراء رحيل الشرعي عن تدريب المنتخب الأولمبي

2024-03-01 / 10:42
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فاجأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الجميع بإعلان التعاقد مع الإطار الوطني طارق السكتيوي كمدرب جديد للمنتخب الأولمبي خلفا لعصام الشرعي.

ووفقا لمصادر إعلامية فإن سبب إعفاء عصام الشرعي من منصبه يعود لوجود خلاف بينه وبين الناخب الوطني وليد الركراكي حول القائمة التي ستكون خاضرة في معسكر شهر مارس.

وقد قالت الجامعة في بلاغها إن القرار جاء في اطار النهج الجديد للجنة المنتخبات الوطنية والمتمثل في التنسيق والتواصل بين الاطر التقنية لكافة المنتخبات الوطنية.

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