الشابي: الدوري المغربي هو الأفضل في شمال أفريقيا

الشابي: الدوري المغربي هو الأفضل في شمال أفريقيا

2024-03-01 / 11:00
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شدد التونسي لسعد جردة الشابي، المدرب السابق للرجاء الرياضي والدفاع الحسني الجديدي على قوة الدوري المغربي.

وقال الشابي في تصريحات له: “الدوري المغربي هو أفضل ثلاث دوريات في شمال أفريقيا، ثم يأتي بعده الجزائري، والتونسي في المقام الثالث”.

وأضاف: “هناك أندية كبيرة ومواهب جيدة بقيادة مدربين كبار محليين وأجانب في المغرب، والشغف الجماهيري علامة فارقة أيضًا، أتشرف بأنني اشتغلت في هذا الدوري عبر قيادة نادٍ كبير من قيمة الرجاء والتتويج معه”.

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