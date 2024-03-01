بحضور مشاهير العالم.. احتفالات أسطورية لأغنى عروسين في الهند

هبة بريس - وكالات

تستعد الهند لواحدة من أكثر حفلات الزفاف بذخًا خلال الأشهر المقبلة مع الاستعدادات التي تجري على قدم وساق للاحتفال بالزواج الميمون لأنانت أمباني وراديكا ميرشان، اللذين ينتميان إلى اثنتين من أغنى العائلات الهندية.

وستشهد احتفالات “ما قبل الزفاف” حضور أبرز مشاهير العالم، في الوقت الذي تم فيه فرض قواعد اللباس الصارمة، التي تمزج ما بين فساتين السهرة والملابس الهندية التقليدية، على المدعوّين.

ورغم أن عقد القران لن يتم قبل يوليوز المقبل، لكن أنانت أمباني وراديكا ميرشانت لم يدخرا أي نفقات على احتفالات “ما قبل الزفاف”.

وقام الزوجان الثريان بتعيين 21 طاهيًا لإطعام ضيوفهما، البالغ عددهم الألف في الحدث الفخم الذي يقام في منزل والدي أنانت في مدينة جامناجار، نهاية هذا الأسبوع.

ووفق وسائل إعلام محلية، يُقال إنّ قائمة الضيوف تشمل كبار الشخصيات، مثل: بيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، وهيلاري كلينتون، الذين حضروا حفل زفاف أخت العريس الباهظ بالقدر ذاته، في نوفمبر 2018.

والعروس المستقبلية راديكا ميرشان، 29 عامًا، هي ابنة الملياردير شري فيرين ميرشان، وهو الرئيس التنفيذي لشركة الصحة الخاصة “إنكور هيلث كير”، بينما أنانت أمباني، 28 عامًا، هو الابن الأصغر لموكيش أمباني، أغنى رجل في الهند والمدير الإداري لشركة “ريلاينس إندستريز”، التي تبلغ إيراداتها 110 مليارات دولار.

وجاء في الدعوة لاحتفالات الزفاف، والتي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي: “بقلوب مليئة بالفرح والإثارة، ندعوكم لحضور احتفالات ما قبل زفاف أنانت وراديكا في منزلنا في جامناجار”، “نحن نتطلع إلى وجودك معنا لتشاركنا الفرح والحب والضحك، وخلق ذكريات نعتز بها إلى الأبد.”

ويبدو أن هناك قواعد صارمة للزي يجب اتباعها من قِبل الضيوف المشاركين في حفل الزفاف الفخم.

وتبدأ الاحتفالات على بضع مراحل، ففي ليلة الجمعة سيستمتع الضيوف بحفل كوكتيل تحت عنوان “أمسية في إيفرلاند” في المبنى.

وفي اليوم التالي، سيُطلب منهم ارتداء “أحذية مريحة” للقيام بجولة في مركز “ريلاينس” المخصص لرعاية الحيوانات الخاص بالعريس، والذي يمتد على مساحة 650 فدانًا ويضم أكثر من 2000 حيوان.

وفي مساء اليوم ذاته، سيقدم العروسان حفل Mela Rogue الخاص بهما، وقد يُطلب من الضيوف ارتداء ملابس بأسلوب “رومانسي مبهر”.

وفي اليوم الثالث، يجب على الضيوف أن يرتدوا ثيابًا “أنيقة غير رسمية” لاستكشاف المنطقة المحلية.

وستُختتم الاحتفالات بتقليد خاص، ومن المتوقع أن يرتدي الضيوف فيه الملابس التقليدية، مثل: الشرواني، والساري.

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