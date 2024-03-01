“شرر كبي أتاي”.. “ما تقيش ولدي” تندد بالتحريض على اغتصاب القاصرات
أفادت منظمة “ماتقيش ولدي” أنها اطلعت على محتوى فيديوهات عديدة، تخص مجموعة من الأغاني الخادشة للحياء، و منها ما تتضمن مقاطع يدعو أصحابها لاستغلال القاصرات جنسيا و اغتصابهن، بجملة صريحة مباشرة و واضحة.
وذكرت المنظمة في بلاغ لها “أنه في الوقت الذي يسعى المجتمع المدني و الحقوقي و كافة المجتمع المغربي لجمع الشتات الذي تخلفه آفة البيدوفيليا و يضمد جراح معاناة الضحايا و يعالج المآسي الناتجة عنها، و يكافح من أجل محاربة ظاهرة إغتصاب الأطفال و القاصرين، و في ظل إمكانية وصول الأطفال إلى فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر هذه الأغاني بدون مراعاة أصحابها لأخلاقيات الفن و الموسيقى و أهدافه، و يستعملونها لتمرير رسائل مباشرة خطيرة كالتحريض على الإستغلال الجنسي للقاصرات و اغتصابهن، و الأخطر أنه يتم الإستماع لها و تنشر بكل بساطة!” .
و” إذ تسلط الضوء على ما تتضمنه هذه الأغاني”، تضيف المنظمة في بلاغها، فإنها ستقوم بجميع الاجراءات القانونية اللازمة من أجل متابعة كل من يقوم بالتحريض على استغلال الأطفال و الدعوة لإغتصاب القاصرات عبر الأغاني”، مؤكدة ” أن بعض الجمل ما هي إلا انعكاس لممارسات تطبق على أرض الواقع” .
و دعت المنظمة ” كل غيور على أطفال المغرب أن يقوم بالإبلاغ عن محتويات أي فيديو أو أغنية تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمس الطفولة أو تحرض على استغلال الأطفال و القاصرين”، تحت شعار “لا للتحريض على الإستغلال الجنسي للأطفال و القاصرين..” .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
2 تعليقات
من هذا المنبر اشكر المنظمة على تصديها لمثل هاته السلوكيات بل ويجب اعتقال هاذ جوج شمكارا واعادة تربيتهما
هاد الجمعيات التي تتدعي الدفاع عن حقوق الطفل والمراة هي اللي في الحقيقة خرجات على الوقت عمرات المحاكم بالمطلقات واطفالهم وعمرات السجون بالرجال