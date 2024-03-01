مشروع سياحي ضخم بمنتجع أوكيمدن مع تشييد محطة عالمية للتزلج

2024-03-01 / 11:45
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تقرر إطلاق مشروع إعادة هيكلة المحطة الرياضية والترفيهية أوكيمدن باقليم الحوز، بكلفة إجمالية تبلغ 230 مليون درهم، و ذلك لتعزيز قدرة منتجع أوكيمدن على استقبال السياح وتوفير أنشطة غنية ومتنوعة.

كما تقرر إحداث محطة التزلج بأوكيمدن بمواصفات عالمية، و سيجري تنزيل المشروع وفق مرحلتين، الأولى تهم تغيير نموذج تدبير المحطة، واعتماد نموذج ومقاربة جديدة، وتحسين الأداء التقني للآليات الميكانيكية، وتجديد التجهيزات، وتنفيذ أشغال الصيانة ووضع برنامج هيكلي لمواجهة خطر تساقط الثلوج، ووضع تجهيزات السلامة وغيرها.

أما المرحلة الثانية فستهم تطوير جيل جديد من أنشطة الترفيه، وبناء مطعم بانورامي في أعلى قمة جبل أوكايمدن، وإنجاز مقصورات متطورة.

و قد فازت بصفقة المشروع لتطوير وإدارة منتجع أوكيمدن للتزلج، تحالف من شركتين الأولى مغربية و هي “لوكا بارك” والأخرى فرنسية “ستيم أنترناسيونال”.

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‫6 تعليقات

  1. من الجيد إطلاق مشروع إعادة هيكلة المحطة الرياضية والترفيهية أوكيمدن باقليم الحوز

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