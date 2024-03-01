برشلونة يستقر على بديل حارسه تير شتيجن

برشلونة يستقر على بديل حارسه تير شتيجن

2024-03-01 / 09:45
0

تحدث تقرير صحفي، عن تخطيط إدارة برشلونة، لتدعيم مركز حراسة المرمى، بصفقة مجانية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن إدارة البارسا تناقش استمرار الحارس الشاب إينياكي بينيا كبديل للمخضرم الألماني تير شتيجن، أو البحث عن بديل أكثر خبرة.

وأضافت “برشلونة حدد المقدوني ستول ديميتريفسكي البالغ من العمر 30 عاما، والذي ينتهي عقده في الصيف المقبل مع رايو فاليكانو”.

ويتمتع ديميتريفسكي بخبرات كبيرة في الليجا، كما يعد صفقة مجانية، مما يحفز العملاق الكتالوني لضم الحارس المقدوني في صيف 2024.

وكان ديميتريفسكي على أعتاب الانتقال إلى برشلونة في شتاء 2022، وتم الاتفاق على كل شيء، لكن عدم رحيل الحارس نيتو عطل الصفقة.

وخلال 26 مواجهة في الليجا هذا الموسم خاضها ديميتريفسكي، استقبلت شباكه 36 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “بول بوغيا” يعلق على قرار إيقافه لأربعة أعوام بسبب المنشطات

“بول بوغيا” يعلق على قرار إيقافه لأربعة أعوام بسبب…

2024-02-29 / 22:01
Photo of تعيين طارق السكتيوي مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة

تعيين طارق السكتيوي مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من…

2024-02-29 / 21:32
Photo of هكذا احتجت جماهير الزمالك المصري على عقد رعاية “كوكاكولا” للفريق

هكذا احتجت جماهير الزمالك المصري على عقد رعاية “كوكاكولا”…

2024-02-29 / 20:26
Photo of المدرب “بيتكوفيتش” يقود المنتخب الجزائري خلفا لبلماضي

المدرب “بيتكوفيتش” يقود المنتخب الجزائري خلفا لبلماضي

2024-02-29 / 19:56
Photo of تشويه تمثال داني ألفيس في البرازيل

تشويه تمثال داني ألفيس في البرازيل

2024-02-29 / 19:03
Photo of “الرجاء” يستأنف ضد قرار العصبة

“الرجاء” يستأنف ضد قرار العصبة

2024-02-29 / 18:11
Photo of ميلان الإيطالي يجدد إهتمامه بالتعاقد مع النصيري

ميلان الإيطالي يجدد إهتمامه بالتعاقد مع النصيري

2024-02-29 / 16:52
Photo of رسميا.. منتخب الجزائر يتوصل إلى اتفاق مع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش

رسميا.. منتخب الجزائر يتوصل إلى اتفاق مع المدرب فلاديمير…

2024-02-29 / 15:52
Photo of بسبب المنشطات .. إيقاف الفرنسي بول بوغبا 4 سنوات

بسبب المنشطات .. إيقاف الفرنسي بول بوغبا 4 سنوات

2024-02-29 / 13:39
Photo of سيميوني يستدعي لاعبا مغربيا لمواجهة أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا

سيميوني يستدعي لاعبا مغربيا لمواجهة أتلتيك بيلباو في كأس…

2024-02-29 / 12:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق