برشلونة يستقر على بديل حارسه تير شتيجن

تحدث تقرير صحفي، عن تخطيط إدارة برشلونة، لتدعيم مركز حراسة المرمى، بصفقة مجانية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن إدارة البارسا تناقش استمرار الحارس الشاب إينياكي بينيا كبديل للمخضرم الألماني تير شتيجن، أو البحث عن بديل أكثر خبرة.

وأضافت “برشلونة حدد المقدوني ستول ديميتريفسكي البالغ من العمر 30 عاما، والذي ينتهي عقده في الصيف المقبل مع رايو فاليكانو”.

ويتمتع ديميتريفسكي بخبرات كبيرة في الليجا، كما يعد صفقة مجانية، مما يحفز العملاق الكتالوني لضم الحارس المقدوني في صيف 2024.

وكان ديميتريفسكي على أعتاب الانتقال إلى برشلونة في شتاء 2022، وتم الاتفاق على كل شيء، لكن عدم رحيل الحارس نيتو عطل الصفقة.

وخلال 26 مواجهة في الليجا هذا الموسم خاضها ديميتريفسكي، استقبلت شباكه 36 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات

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