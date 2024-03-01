تفاصيل مشروع بناء قصر مؤتمرات بمواصفات عالمية في مدينة مراكش

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مشاريع كبرى و أوراش مفتوحة في كل مناطق المملكة، مغرب جديد سيري النور بعد سنتين أو ثلاث، مغرب بمشاريع عملاقة و بمواصفات عالمية ستجعل بلادنا قبلة لتنظيم كبريات المحافل في شتى القطاعات، و من بين هاته المشاريع بناء قصر مؤتمرات جديد بمدينة مراكش.

و في التفاصيل، المشروع يتعلق ببناء قصر للمؤتمرات ومركز للمعارض، باستثمار قدره 937 مليون درهم، وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال، و سيكون قصر المؤتمرات الجديد قادرا على استيعاب ما يصل إلى 20 ألف مقعد.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع المغرب في قلب سوق المؤتمرات بأفريقيا والشرق الأوسط من خلال استضافة الفعاليات والمؤتمرات التجارية، وذلك بسعة إجمالية تبلغ 75000 متر مربع.

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