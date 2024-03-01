في آخر ظهور لها.. أمل حجازي تثير الجدل بخلعها الحجاب

2024-03-01 / 10:19
2
هبة بريس - متابعة

أثارت الفنانة اللبنانية أمل حجازي جدلاً، في الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها دون حجاب، وذلك بعد فترة طويلة من ارتدائه واعتزال الغناء.

وتداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر خلاله أمل حجازي دون حجاب، وهي تؤدي أغنيتها الشهيرة “زمان”.

و تسبب بموجة تعليقات “غير مسبوقة” على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها توجهت، خلال الفترة الماضية، لتقديم التواشيح الدينية، كاشفة عن نيتها عدم العودة للفن بشكل نهائي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بحضور مشاهير العالم.. احتفالات أسطورية لأغنى عروسين في الهند

بحضور مشاهير العالم.. احتفالات أسطورية لأغنى عروسين في الهند

2024-03-01 / 11:25
Photo of “شرر كبي أتاي”.. “ما تقيش ولدي” تندد بالتحريض على اغتصاب القاصرات

“شرر كبي أتاي”.. “ما تقيش ولدي” تندد بالتحريض على…

2024-03-01 / 11:21
Photo of فاس.. كلية ظهر المهراز تحتفي بالمنجز الأدبي والنقدي والتربوي للدكتور عبد الكريم الفرحي

فاس.. كلية ظهر المهراز تحتفي بالمنجز الأدبي والنقدي والتربوي…

2024-03-01 / 09:01
Photo of في ديو مع عمرو مصطفى.. رجاء بلمير تغني للمرة الأولى بالمصرية

في ديو مع عمرو مصطفى.. رجاء بلمير تغني للمرة…

2024-02-29 / 13:00
Photo of أمين العوني يرحب بـ”الجزائريين”.. وغيلان يرد: “متدويش بسمية المغاربة”

أمين العوني يرحب بـ”الجزائريين”.. وغيلان يرد: “متدويش بسمية المغاربة”

2024-02-29 / 11:16
Photo of في بيان رسمي.. شيرين تنفي عودتها إلى حسام حبيب

في بيان رسمي.. شيرين تنفي عودتها إلى حسام حبيب

2024-02-29 / 10:52
Photo of يومين بعد رحيل ابنها.. وفاة والدة الفنان اللبناني فادي إبراهيم

يومين بعد رحيل ابنها.. وفاة والدة الفنان اللبناني فادي…

2024-02-29 / 09:30
Photo of المغني الأمريكي ماكليمور يلوح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في أريزونا-

المغني الأمريكي ماكليمور يلوح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في…

2024-02-28 / 22:26
Photo of رحيل الفنان المغربي حميد نجاح

رحيل الفنان المغربي حميد نجاح

2024-02-28 / 20:00
Photo of فرنسا.. ضبط 72 سلاحا ناريا غير مرخص بحوزة الممثل آلان ديلون

فرنسا.. ضبط 72 سلاحا ناريا غير مرخص بحوزة الممثل…

2024-02-28 / 17:45

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق