إطلاق رادارات حديثة مثبتة في السيارات لمراقبة السرعة بطرق المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في تجربة هي الأولى بالمغرب، قبل تعميمها بمختلف ربوع المملكة، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن انطلاق العمل بالرادارات المثبتة والمتنقلة على متن المركبات، حيث تم اختيار جهة فاس مكناس لتجربتها في المرحلة الأولى.

وقدمت الوكالة، خلال اجتماع للجنة الجهوية للمراقبة الطرقية بفاس، أول رادار متنقل ومثبت لها على متن المركبات، والذي سيتم استعماله من أجل تعزيز مراقبة السرعة بالوسطين الحضري والقروي على حد سواء.

و يتم تركيب هاته الرادارات الحديثة و المتطورة على متن سيارات خاصة تابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” و تقوم في جولاتها عبر الطرقات برصد أي مخالفة مرورية و خاصة تجاوز السرعات المسموح بها.

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