طقس الجمعة.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا شيئا ما خلال الصباح والليل بكل من مرتفعات الأطلس ومناطقه المجاورة، مع تكون صقيع محلي أو جليد.

ومن المرتقب أيضا تكون كتل ضبابية بالريف والغرب والسهول الوسطى وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وسيلاحظ تناثر غبار داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي والأطلس الصغير، وكذا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا، وما بين 10 و18 درجة بسوس وأقصى الجنوب-الشرقي والسواحل الجنوبية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 04 و10 درجات بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المحمدية وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل.

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