فاس.. كلية ظهر المهراز تحتفي بالمنجز الأدبي والنقدي والتربوي للدكتور عبد الكريم الفرحي

2024-03-01 / 09:01
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هبة بريس

تنظم الجمعية المغربية للدراسات الأكاديمية العربية بتعاون مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز المجلس الأدبي الرابع احتفاء بالمنجز الأدبي والنقدي والتربوي للدكتور عبد الكريم الفرحي، وذلك يوم السبت 02 مارس 2024، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وسيعرف هذا الحدث الأدبي والثقافي مشاركة كل من الأساتذة الباحثين: الدكتور عبد الكريم الرحيوي، والدكتور مصطفى بوخبزة، والدكتور عبد الإله البريكي،ويدير الجلسة الأستاذ الدكتور رشيد بناني.

ويأتي هذا النشاط الأكاديمي ضمن المجالس الأدبي الشهرية التي ينسقها الدكتور عبد الله بنصر العلوي الرئيس المؤسس للجمعية، ورئيس المركز الأكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية.

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