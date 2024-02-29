فاس ..استلاء برلمانية على مركز تكوين الشباب يشعل غضب النسيج التربوي

هبةبريس _ فاس

هبة بريس _ فاس

عبر النسيج الجمعوي التربوي بمدينة فاس ، عن سخطه وغضبه الكبيرين بعدما استولت برلمانية على مركز تكوين الشباب التابع للمديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة فاس مكناس، في وقت طال انتظار انطلاق خدماته لفائدة جميع الجمعيات المهتمة بتكوين وتأطير الشباب.

وبحسب مراسلات الجمعيات الغاضبة ، إلى المدير الجهوي بفاس مكناس لوزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب)، تتوفر “ هبة بريس ” على نسخ منهم، أن المركز المذكور تم إصلاحه من طرف القطاع الوصي من صندوق الدولة بملايير السنتيمات وبحلة جديدة وطاقة استيعابية 80 سريرا .

وأوضحت المصادر ذاتها، أنهم فوجئوا بقرار تفويت مركز الفجالين لجمعية برلمانية في وقت كانوا ينتظرون الإعلان عن افتتاح أبواب مركز التكوين المعني في وجه الجمعيات الشريكة لقطاع الشباب بالجهة، من أجل التكوين والتأطير في شتى المجالات التي تهم الشباب، وبالخصوص أن مدينة فاس تفتقر لمراكز التكوين، بعد ان تم توقيف خدمات مركز الاستقبال القدس فاس .

وعبر عدد من الفاعلين الجمعويين بفاس للموقع، عن استيائهم للطريقة التي استولت بها البرلمانية على مثل هذه المراكز وبطرق غير قانونية، بداعي تفويت مركز الفجالين لجمعيتها، في تضارب المصالح وجمعيتها في اختصاص قطاع الشباب حسب المراسيم القانونية.

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