بشكل مستعجل ..منع ” عصائر” في الإطعام المدرسي

2024-02-29 / 23:38
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بشكل مستعجل ، وجّه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، مراسلة الى مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية العمومية بالإقليم المستفيدة من مكمل الوجبة الغذائية، حيث طلب منهم فيها توقيف مؤقت و إلى اشعار آخر، لتقديم بعض عصائر الفواكه ، محددا نوعين فقط يتم تقديمهم للتلاميذ في إطار الإطعام المدرسي .

ونبّه المسؤول الأول بالقطاع ،إلى أن المديرية و بطلب منها أخضعت هذين العصيرين للتحاليل المخبرية، أنجزتها الجهات المختصة،و هي تنتظر نتائجها .

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