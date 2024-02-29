الكشف عن أسرار ارتفاع و انخفاض أسعار الخضر و دور التاجر و الفلاح في هذا السياق

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تعليق واحد
كل العيب عليهم فهو قال بعضمة لسانه اشترى البطاطس ليحتكر السوق فلما انخفض الثمن وقعوا في كساد ويريد ان يحمل الناس المسؤولية ونحن نقول ذالك جزاء الجشع