رئيس المحكمة الدستورية يجري مباحثات مع رئيسة المجلس الأعلى للعدالة البلجيكي

هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبد الله، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع رئيسة المجلس الأعلى للعدالة البلجيكي، فاليري ديلفوس.

وبحسب بيان للمحكمة، فإن المسؤولة القضائية البلجيكية تقوم بزيارة للمغرب حاليا رفقة وفد هام من المسؤولين الذين تنصب مهامهم حول مجالات التعاون القضائي، وذلك في إطار برنامج عمل يروم تقوية علاقات التعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأبرز المصدر ذاته أن رئيس المحكمة الدستورية قدم بالمناسبة، عرضا حول قواعد تنظيم المحكمة وسيرها وكذا الإجراءات المتبعة أمامها، وذلك في أفق صدور القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والذي سيخول المحكمة الدستورية ممارسة كامل صلاحياتها وفقا لأحكام الدستور، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمقتضيات تمس بالحقوق والحريات.

وأشار إلى أن السيد بنعبد الله قدم أيضا للمسؤولة البلجيكية فكرة حول التطور الحاصل في علاقة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع المحكمة الدستورية للمملكة، “والتي تعرف دينامية متميزة خلال هاته السنة”.

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