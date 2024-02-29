مبيعات “كوسومار” تستقر عند 10,2 مليار درهم

هبة بريس _ القسم الاقتصادي

سجل إنتاج السكر الأبيض المتأتي من الموسم الزراعي الماضي، انخفاضا بنسبة 30 في المائة، كي يصل إلى 224 ألف طن، مقابل 321 ألف طن في الموسم الذي قبله، حسب النتائج السنوية التي كشفت عنها “كوسومار” اليوم الخميس.

وحققت المجموعة في العام الماضي، رقم معاملات في حدود 10,2 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 1,9 في المائة، وهو ما يجد تفسيره في سحب كميات موجهة للتصدير، فيما حققت مبيعات السكر في السوق المحلية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,4 في المائة.

وبلغت مديونية المجموعة في متم دجنبر 1,45 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 19 في المائة، مقارنة بنهاية شتنبر 2023، وذلك رغم ارتفاع أسعار السكر الخام في السوق الدولية، ما انعكس على مخصصات صندوق المقاصة.

وتسجل المجموعة أن مديونيتها ارتفعت في العام الماضي بنسبة 48 في المائة، مقارنة بعام 2022.

ووصلت استثمارات المجموعة في نهاية العام الماضي إلى 242 مليون درهم، حيث هم ذلك أعادة تأهيل وصيانة الآلة الصناعية.

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