الرميد : موضوع الأسرة حساس لذلك تولاه الملك

2024-02-29 / 18:54
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هبة بريس _ الرباط

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة السابق، إن موضوع الأسرة في غاية الأهمية والحساسية، مضيفا أن حساسية هذا الموضوع وخطورته جعلت الملك هو من تولاه وأوكل مهمة النظر فيه للجنة من ثلاث مؤسسات.

وأكد الرميد في مداخلته ضمن ندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي ومنتدى القانون والاقتصاد، حول “مراجعة مدونة الأسرة: رؤى متقاطعة”، أمس الأربعاء 28 فبراير الجاري الأربعاء بالرباط، أن الوثيقة المعدلة لمدونة الأسرة “لن ينظر إليها جلالة الملك بصفته ملكا ولكن بصفته أمير المؤمنين الذي أبى إلا أن يقول بأنه لن يحلل حراما ولن يحرم حلالا”.

واستطرد قائلا “ما يمكن أن تنتهي له اللجنة لا يمكن إلا أن يكون معززا للأسرة بكافة مكوناتها زوجا وزوجة وأبناء، طبعا لا يمكن أن أقول لكم اطمئنوا بشكل مطلق، لأن الأمر هنا يتعلق بعمل بشري قد يكون فيه ما فيه مما يستدعي الملاحظة والتعقيب، لكني من الناحية المبدئية جد مطمئن مع الحذر اللازم”.

وبعد أن أكد قائلا “أعتقد أن اللجنة نظرا للأبعاد القانونية والقضائية للمكونات المشرفة عليها عكس التجربة السابقة، ستقوم بالتحكيم اللازم في هذه المراجعة”، وأردف “أعتقد أن هذا الموضوع لا يثير كثيرا من المشاكل التي كانت قد أثيرت في المناسبة السابقة، لأنها ارتبطت بما سمي بمشروع إدماج المرأة في التنمية الذي كان مشروعا حكوميا خاصا ذو أبعاد علمانية مغلقة”.

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‫8 تعليقات

  2. حساسية هذا الموضوع وخطورته جعلت الملك هو من تولاه وأوكل مهمة النظر فيه للجنة من ثلاث مؤسسات

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  3. ما يمكن أن تنتهي له اللجنة لا يمكن إلا أن يكون معززا للأسرة بكافة مكوناتها زوجا وزوجة وأبناء

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  4. أعتقد أن هذا الموضوع لا يثير كثيرا من المشاكل التي كانت قد أثيرت في المناسبة السابقة

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  8. يقول من مغاربة العالم مضلوم ومهان من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١ و٢٠١٢ وما اكترهم ضحاياه:

    نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب نطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا في كل من الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة٢٠١١ و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت

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