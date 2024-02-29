إيفاد بعثة من 274 واعظا ومقرئا لمواكبة مغاربة العالم خلال رمضان

2024-02-29 / 18:21
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هبة بريس _؛ الرباط

أعلنت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أنها ستوفد، خلال الفترة من 9 مارس إلى 12 أبريل المقبلين، بعثة مكونة من 274 جامعيا وواعظا ومقرئا، وذلك في إطار المواكبة الدينية للمغاربة المقيمين بالخارج طوال شهر رمضان.

وأوضح بلاغ للمؤسسة أنه “على غرار السنوات الماضية ستوفد مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بعثة مكونة من 274 جامعيا وواعظا وقارئا للقرآن الكريم، من أجل إلقاء المحاضرات وممارسة الأنشطة الدينية طوال شهر رمضان، في الفترة من 9 مارس إلى 12 أبريل 2024، وذلك تجاوبا مع انتظارات مغاربة العالم بفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد والدنمارك وبريطانيا والمجر والنرويج وأيسلندا”.

وأضاف المصدر ذاته أن البعثة تتكون من 41 أستاذا جامعيا، و38 واعظا حاصلا على الدكتوراه، و 45 خطيبا حاصلا على شهادة الماجستير، و60 خطيبا حاصلا على شهادة الإجازة، مشيرا إلى أن 60 واعظا سيتكلفون بأداء الخطبة وتقديم حصص لحفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى 30 إماما مكلفا بصلاة التراويح.

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‫3 تعليقات

  2. لن نحتاج من يعضنا في بلاد المهجر المساجد في كل مكان و لا تقفل في وجه المعتكفين. نحن من يجب أن يبعث لكم الوعاظ.

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