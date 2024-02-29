السنغال.. الرئيس ماكي سال يؤكد عزمه على ترك السلطة في 2 أبريل

2024-02-29 / 18:02
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم الخميس 29 فبراير، أنه سيترك السلطة يوم الثاني من أبريل، تاريخ انتهاء ولايته.

وكتب ماكي سال في رسالة على حسابه في موقع “إكس”: “لقد اقترح الحوار الوطني يوم 2 يونيو 2024 موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية في السنغال. أشكر القوى الحية على جلسات الحوار هاته. وأود أن أشير إلى أنني سأترك مهامي في نهاية ولايتي يوم 2 أبريل، كما أكدت ذلك من قبل”.

وأوصى الحوار الوطني الذي نُظم يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 2 يونيو 2024، أي بعد شهرين من انتهاء ولاية ماكي سال رسميا، وبأن يظل الرئيس في منصبه إلى غاية تنصيب خلف له.

وكان ماكي سال الذي انتخب عام 2012 وأعيد انتخابه عام 2019، والذي لن يترشح لولاية جديدة، قد أعلن أمس الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أنه سيطلب رأي المجلس الدستوري بشأن توصيات الحوار الوطني.

وأفاد بلاغ لمجلس الوزراء الذي انعقد أمس الأربعاء، بأنه “طبقا للمادة 92 من الدستور، سيلجأ رئيس الجمهورية إلى المجلس الدستوري لمعرفة رأيه بشأن خلاصات وتوصيات الحوار الوطني”.

وأكد ماكي سال عدة مرات في الأيام الأخيرة أنه سيترك مهامه في الثاني من أبريل المقبل.

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‫2 تعليقات

  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    عندما تفوز في شيء ما فيجب ان تكون قدوة حسنة وأن تساهم بكل جدية وتفاني وتقود الإصلاحات بالوسائل المتاحة والنجاح سيرافقك كالضل. ولكن للأسف حب الدنيا مرض عضال وورم خبيث عندما يسكن الجوارح فالكرسي يصبح شيئا قيما لا يمكن التنازل عنه ولو كلف صاحبه حياته. حب الدنيا وكراهية الموت.

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