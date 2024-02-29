ميلان الإيطالي يجدد إهتمامه بالتعاقد مع النصيري

جدد نادي ميلان الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن ميلان يفاضل بين يوسف النصيري والكندي جوناثان ديفيد، مهاجم ليل من أجل تعزيز خطه الهجومي.

ووفقا لنفس المصدر فإن إدارة ميلان تريد تعويض المهاجم الفرنسي اوليفير جيرو الذي يستعد للرحيل عن النادي الصيف القادم.

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