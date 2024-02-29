رئيس وزراء مالي ينتقد النظام الجزائري ويستنكر أعماله العدائية

هبة بريس - الرباط

انتقد رئيس الوزراء المالي، “شوغيل كوكالا مايغا”، النظام الجزائري ومحاولاتها المتكررة التدخل في الشؤون الداخلية لمالي وزعزعة استقرارها .

وهاجم المسؤول المالي في خطاب ألقاه أمام حشد من ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في مالي، السياسيين الجزائريين متحدثا عن “توترات دبلوماسية” في العلاقات بين بلاده والجزائر نتيجة “سلسلة من الأعمال العدائية وغير الودية من جانب واحد” ويقصد النظام العسكري الجزائري .

وقال رئيس وزراء مالي أن المسؤولين الجزائريين غير مرحب بهم في مالي ، مبررا إنهاء اتفاق الجزائر نتيجة فشل الجهود الدبلوماسية الجزائرية، مشيرًا إلى أن هذا القرار “يأتي نتيجة لعدم تحقيق نتائج من الوساطة الدولية بقيادة الجزائر”.

واتضح بشكل جلي الدور السلبي للجزائر بمالي وتدخلها الفاضح في الشؤون الداخلية لمالي عن طريق الاستقبالات المتكررة التي قدمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للداعية المتطرف الشيخ محمد ديكو.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp