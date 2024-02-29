الكونفدرالية المغربية للفلاحة ترفع شكاوي قضائية بإسبانيا ضد مخربي شاحنات التصدير المغربية

2024-02-29 / 15:33
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قررت الكونفدرالية المغربية للفلاحة رفع شكاوي قضائية في المحاكم الإسبانية ضد المزارعين الإسبان الذين يعترضون سبل شاحنات التصدير المغربية و يقومون بتخرييها.

و في هذا الصدد، أكدت الكونفدرالية أن وتيرة الهجمات العدائية في وسائل الإعلام وكذلك من خلال الهجمات التي يشنها المزارعون الإسبان مباشرة لتخريب شاحنات نقل المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي قد تضاعفت في الآونة الأخيرة.

و أوضحت ذات الهيئة على أن المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية تتميز بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق الأوروبية دونما استثناء.

و شددت الكونفدرالية المغربية للفلاحة على أن الهجمات المتكررة التي تستهدف المنتجات المغربية تضر بالعلاقات التجارية النموذجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وغير مبررة وهي ترمي الى نشر مغالطات إعلامية مغرضة تسيئ الى الفلاحين المغاربة وتلحق بهم بالغ الضرر.

و أمام هذه الاعتداءات المتكررة والمقلقة، تعتزم الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رفع شكاوى أمام المحاكم الإسبانية في هذا الشأن، معبرة عن رفضها التعامل بالمثل والانتقام من الصادرات الفلاحية الإسبانية إلى المغرب.

و شددت على اعتزامها مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية بين الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتسهيل تدفق المنتجات الفلاحية دون السماح بأي تصرف غير مقبول.

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‫9 تعليقات

  2. الهجمات المتكررة التي تستهدف المنتجات المغربية تضر بالعلاقات التجارية النموذجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي

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  3. الهجمات التي يشنها المزارعون الإسبان مباشرة لتخريب شاحنات نقل المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي قد تضاعفت في الآونة الأخيرة

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  5. كنتو ترفو دعوة عند القضاء الفاسد المغربي يمكن تربحو الدعوة والتعويض ولاكن في أروبا غير غادين تخسرو فلوس المحامي وترجعو مدلولين الاضراب حق ماشي عكاشة

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  6. الكونفدرالية المغربية للفلاحة ترفع شكاوي قضائية بإسبانيا ضد مخربي شاحنات التصدير المغربية..

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