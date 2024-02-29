بايتاس يطمئن الراغبين في الاستفادة من “الدعم الاجتماعي المباشر”

2024-02-29 / 14:47
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن القانون المنظم للدعم الاجتماعي صريح وواضح.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “سيستفيد المعني بالأمر في الشهر الذي يتقدم فيه بالطلب، لكن الشهر الاول ديال دجنبر كانو ناس تقدمو بطلبات قبل يوم 10 دجنبر وبعد 10 دجنبر.
لذلك الفرق كام خصها تشتغل على الطلبات جميعها لكن احتفظوا بالشهر التالي.”

وتابع بايتاس قائلا “دابا الشهر اللي تقدم في المعني بالأمر بالطلب وكان يستحق ومستوفي للشروط فسيستفيد من الدعم وفقا للقانون المنظم”

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‫5 تعليقات

  2. المشكل كان في الشهر الاول ديال دجنبر كانو ناس تقدمو بطلبات قبل يوم 10 دجنبر وبعد 10 دجنبر

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  5. امراة 65 سنة ليس لها اي مدخول وكان عندها الرميد لم تستفد من الدعم وفقدت الرميد وفهم نتايا

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