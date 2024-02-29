بايتاس: بلادنا حققت نتائج كبيرة في مجال الطاقات المتجددة

2024-02-29 / 14:29
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن بلادنا و تحت التوجيهات الملكية حققت نتائج كبيرة في مجال الطاقات المتجددة.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “لا يمكن سوى أن نعتز أو نفتخر بها المنحى””.

لذلك، يضيف الوزير، الحكومة تشتغل وفق هذا المنطق وتحت توجيهات الملك، للحفاظ على ريادتها في استعمال الطاقات المتجددة وفقا للأهداف المحددة.

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