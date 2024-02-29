الحكومة: طلبات الاستفادة من دعم السكن قاربت 52 الف وفاس ومكناس في المقدمة

2024-02-29 / 14:13
5
هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة عالجت إشكالية السكن وفق مقاربات جديدة، تمثلت في دعم الطلب بدل دعم العرض.

وكشف بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، عن الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بالعملية.

وبلغة الأرقام، ذكر بايتاس، أنه الى غاية 27 فبراير 2024، بلغت عدد الطلبات حوالي 52 الف، 75% منها هي تهم السكن أقل من 300 الف درهم، و25% تم السكن بين 300 و700 الف، و81% من المغرب و19 % من مغاربة العالم، ويبلغ متوسط السن حوالي 41 سنة.

وحسب العمالات والاقاليم، أشار المسؤول الحكومي أن فاس ومكناس في المقدمة، متبوعين بمدن طنجة،مراكش، برشيد، الصخيرات ، القنيطرة، سلا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of فاس ..استلاء برلمانية على مركز تكوين الشباب يشعل غضب النسيج التربوي

فاس ..استلاء برلمانية على مركز تكوين الشباب يشعل غضب…

2024-02-29 / 23:52
Photo of بشكل مستعجل ..منع ” عصائر” في الإطعام المدرسي

بشكل مستعجل ..منع ” عصائر” في الإطعام المدرسي

2024-02-29 / 23:38
Photo of استمرار تبذير المياه ..وغياب الشرطة المائية

استمرار تبذير المياه ..وغياب الشرطة المائية

2024-02-29 / 23:09
Photo of مدونة الأسرة.. هل خرق المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدستور ؟

مدونة الأسرة.. هل خرق المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدستور…

2024-02-29 / 23:00
Photo of السكوري..المغرب اطلق سياسات تفاعلية لتمكين المواطنين من سوق الشغل

السكوري..المغرب اطلق سياسات تفاعلية لتمكين المواطنين من سوق الشغل

2024-02-29 / 22:55
Photo of تعيين طارق السكتيوي مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة

تعيين طارق السكتيوي مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من…

2024-02-29 / 21:32
Photo of رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس يفنذ ما يروج حول بيع هبة من القمح

رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس يفنذ ما يروج…

2024-02-29 / 20:42
Photo of رئيس المحكمة الدستورية يجري مباحثات مع رئيسة المجلس الأعلى للعدالة البلجيكي

رئيس المحكمة الدستورية يجري مباحثات مع رئيسة المجلس الأعلى…

2024-02-29 / 20:10
Photo of الرميد : موضوع الأسرة حساس لذلك تولاه الملك

الرميد : موضوع الأسرة حساس لذلك تولاه الملك

2024-02-29 / 18:54
Photo of انعقاد الاجتماع الـ 59 للجنة العربية العليا للتقييس بالرباط

انعقاد الاجتماع الـ 59 للجنة العربية العليا للتقييس بالرباط

2024-02-29 / 18:40

‫5 تعليقات

  5. هناك عدم الجدية في التعامل مع هذا الملف خاصة أن الرفض بني على شيء باطل. الجواب لأن العقار سبق بيعه. وهو غير ذلك بالتأكيد المطلق.يجب على الذي أجاب بهذه الصيغة أن يقدم إلى العدالة. لماذا تشويه عمل الادارة ظلما

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق