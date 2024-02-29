اعتراض شاحنات الخضروات المغربية.. الحكومة تكشف الإجراءات المتخذة
هبة بريس - الرباط
علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول حوادث اعتراض شاحنات الخضر والفواكه المغربية المتجهة نحو اوربا.
بايتاس، أكد في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، على وجود اتفاق للتبادل الحر اجمالي وليس انتقائي، تم خلاله التفاوض حول مختلف التفاصيل.
وأضاف الوزير، أنه تم تفعيل القنوات الدبلوماسية لحماية ولوج المنتجات المغربية الى هذا الفضاء.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
اين احترام الاتفاقيات وحسن الجوار…الأنانية وسيادة المصلحة الخاصة عند الاسبان…ماذا لو تعامل المغاربة بالمثل؟! هذه ليست سياسة سواء عند الاسبان او الفرنسيين…
لا شماتة ولكن شكرا لاوروبا لمنعها دخول شاحنات الخضروات المغربية إليها .
هذآ ما يريده الشعب المغربي لأن المواطن المغربي تدمر من ارتفاع الأسعار في الخضروات والفواكه والآن الحمدلله بعد رفض موريتانيا واوروبا بإدخال الشاحنات المغربية الخضروات إليهم ….
سبحان الله إن الله يمهل ولا يهمل وباذن الله سنستفيد نحن من تلك الخضراوات .
هذآ في صالح الشعب المغربي وبالاخص الطبقة المتوسطة والفقيرة التي تعاني من غلاء المعيشة .
يا اسفتاه يا اسفتاه شاحنات الخضروات ترفض بالدخول إلى أوربا موريطانيا شيئ مخجل ولكن مفرح للمواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى .
الم يكن من الأفضل توجيه هذه الشاحنات الخضروات إلى الأسواق المغربية ونستفيد منها نحن الأولى منهم خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي نعيشها اليوم.
بغينا الحوت وفواكه البحر