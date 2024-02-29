بسبب المنشطات .. إيقاف الفرنسي بول بوغبا 4 سنوات

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية، الخميس 29 فبراير، بإيقاف لاعب وسط يوفنتوس ثاني الدوري المحلي لكرة القدم الدولي الفرنسي بول بوغبا.

وسيوقف الدولي الفرنسي لمدة أربعة أعوام بسبب تناوله هرمون التستوستيرون المحظور في غشت الماضي.

وقال نادي يوفينتوس الإيطالي إنه “أحيط علماً” بقرار المحكمة، الذي جاء في أعقاب مطالبة النيابة العامة لمكافحة المنشطات بإيقاف بطل العالم 2018، وفقا للقانون العالمي لمكافحة المنشطات.

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