مدرب مانشستر يونايتد يختبر أمرابط في مركز جديد

اختبر إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي اللاعب الدولي المغربي سفيان أمرابط في مركز جديد خلال مباراة فريقه ضد نوتينغهام فورست، أمس الأربعاء، في كأس الإتحاد الإنجليزي.

وأشرك مدرب مانشستر يونايتد اللاعب المغربي في مركز الظهير الأيسر، بسبب الغيابات التي عانى منها فريقه على مستوى مركز الظهير الأيسر.

ورغم أن أمرابط لم يتعود على اللعب في هذا المركز، إلا أنه قدم مردودا مميزا في مباراة الأمس، مساهما بذلك في فوز فريقه بهدف دون رد ومروره إلى الدور القادم في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

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