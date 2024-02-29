مدرب مانشستر يونايتد يختبر أمرابط في مركز جديد

مدرب مانشستر يونايتد يختبر أمرابط في مركز جديد

2024-02-29 / 12:05
0

اختبر إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي اللاعب الدولي المغربي سفيان أمرابط في مركز جديد خلال مباراة فريقه ضد نوتينغهام فورست، أمس الأربعاء، في كأس الإتحاد الإنجليزي.

وأشرك مدرب مانشستر يونايتد اللاعب المغربي في مركز الظهير الأيسر، بسبب الغيابات التي عانى منها فريقه على مستوى مركز الظهير الأيسر.

ورغم أن أمرابط لم يتعود على اللعب في هذا المركز، إلا أنه قدم مردودا مميزا في مباراة الأمس، مساهما بذلك في فوز فريقه بهدف دون رد ومروره إلى الدور القادم في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of سيميوني يستدعي لاعبا مغربيا لمواجهة أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا

سيميوني يستدعي لاعبا مغربيا لمواجهة أتلتيك بيلباو في كأس…

2024-02-29 / 12:45
Photo of عامل الجديدة يدعم مكونات الدفاع الحسني الجديدي

عامل الجديدة يدعم مكونات الدفاع الحسني الجديدي

2024-02-29 / 10:38
Photo of ديربي الرجاء والوداد بدون جماهير

ديربي الرجاء والوداد بدون جماهير

2024-02-29 / 10:21
Photo of الإتحاد السعودي يعاقب رونالدو بسبب تصرفه غير الأخلاقي

الإتحاد السعودي يعاقب رونالدو بسبب تصرفه غير الأخلاقي

2024-02-29 / 09:26
Photo of بمشاركة أمرابط.. مانشستر يونايتد يطيح بنوتينغهام فورست في كأس الإتحاد الإنجليزي

بمشاركة أمرابط.. مانشستر يونايتد يطيح بنوتينغهام فورست في كأس…

2024-02-28 / 22:47
Photo of إقصائيات أولمبياد باريس.. المنتخب النسوي يفوز على تونس

إقصائيات أولمبياد باريس.. المنتخب النسوي يفوز على تونس

2024-02-28 / 22:01
Photo of توقيف وغرامة في حق الناطق الرسمي للوداد

توقيف وغرامة في حق الناطق الرسمي للوداد

2024-02-28 / 19:32
Photo of العصبة الإحترافية تعلن عقوباتها بشأن أحداث مباراة الرجاء ضد المغرب التطواني

العصبة الإحترافية تعلن عقوباتها بشأن أحداث مباراة الرجاء ضد…

2024-02-28 / 19:00
Photo of رسميا.. لجنة الأخلاقيات تعلن توقيف الناطق الرسمي للوداد لمدة سنة واحدة

رسميا.. لجنة الأخلاقيات تعلن توقيف الناطق الرسمي للوداد لمدة…

2024-02-28 / 18:54
Photo of تعيين “جون أوشي” مدربا مؤقتا لمنتخب أيرلندا

تعيين “جون أوشي” مدربا مؤقتا لمنتخب أيرلندا

2024-02-28 / 18:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق