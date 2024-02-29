سيميوني يستدعي لاعبا مغربيا لمواجهة أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا

استدعى الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد اللاعب المغربي سليم الجباري لمواجهة اتلتيك بيلباو، المقررة مساء اليوم الخميس، لحساب إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتواجد اللاعب المغربي البالغ من العمر عشرين سنة ضمن القائمة المستدعاة للمباراة، وليست المرة الأولى التي يتواجد فيها اللاعب مع الفريق الأول لأتلتيكو مدريد، بل كان حاضرا على مقاعد البدلاء في عدد من المباريات.

تبقى الإشارة إلى أن أتلتيكو مدريد خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد.

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