في ديو مع عمرو مصطفى.. رجاء بلمير تغني للمرة الأولى بالمصرية

هبة بريس - القسم الفني

تستعد الفنانة رجاء بلمير، لتصوير ديو غنائي، مع الملحن والمغني عمرو مصطفى، باللهجه المصرية.

وتتعاون بلمير للمرة الأولى مع الملحن والمغني عمرو مصطفى، في عمل غنائي سيطرح في عيد الفطر.

وأغنية الثنائي التي ستصور على طريقة الفيديو كليب بالمغرب ومصر، هي من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع المغربي بدر المخلوقي وقيثارة ياسين بن فضول.

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