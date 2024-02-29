أمين العوني يرحب بـ”الجزائريين”.. وغيلان يرد: “متدويش بسمية المغاربة”
آثار المدون والمؤثر أمين العوني، جدلا واسعا، بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، بسبب تعليق نشره على حسابه بموقع “انستغرام”.
أمين العوني رحب بـ”الجزائريين” في المغرب خلال تنظيم “كان 2025″، قائلا “حنا ولاد الأصل وتربينا فالخير، ولي مابغاش يسد باب دارو تاحد ما جبرو، وايلا طردك البخيل عند الكريم تبات أخي الجزائري.. واللي ما رحبش بيك راه قليل العفة وماشي ولد الأصل.. مرحبا بخوتنا الجزائريين فأي بلاصة فالمغرب من طنجة لكويرة.. ”
تدوينة العوني، لقيت تفاعلا كبيرا من قبل الجزائريين، الذين تعمد أغلبهم الرد بتعليقات ساخرة ومستفزة لمشاعر المغاربة ومطبلة للأطروحة الانفصالية.
تدوينة العوني، أثارت استياء وسخط عدد من النشطاء المغاربة، الذين رفضوا حديثه باسمهم، وفي مقدمتهم الإعلامي صامد غيلان.
وفي هذا الصدد، نشر غيلان تدوينة عبر خاصية “ستوري” في حسابه بموقع “انستغرام” قال فيها : “هاد “التاكيوتيت” ديالنا بدات تطلعليا فراسي. ماشي فرض كلشي يقول علينا ظريفين، ومربيين ومؤدبين”.
وأضاف: “اللي يستاهل احترامنا راه فوق راسنا. أما لي كا يسبنا ، وينعتنا بأقبح الصفات خاص يوقف عند حدو.. اللي خايف على شي كميشة ديال المتابعين من شي قنت “هوك” ولا “هوك” ، ما يدويش بسمية المغاربة”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
امين العوني أصبح جزائري ويجب ترحيله الي بلاد هوك البلد الذي يحاربنا منذ خمسين سنة
هذا المسخوط الخائن ربما تلقى اموال الكابرنات ليسب ويشتم المغاربة فما على المغاربة الا رفع دعوة قضائية لسجنه وما أكثر الخونة بالمغرب وخارجه احذروا منهم.
من يكون هذا النكرة الدي تعطى له الكلمة للتحدث باسم المغاربة، سير اخويا رحب بمصطفى بونيف وبن قزديرة و صوفيا بلمان وغيرهم كثير في دارك، وخلي عليك المغرب في التيقار
على الدولة المغربية الاستعداد لفرض الفيزا على الكراغلة بمناسبة كأس أفريقيا و كأس العالم وإلا فستدخل المخابرات العسكرية الجزائرية لبث الفوضى واثارة القلاقل كما فعلو في الكوت ديفوار
نطالب الحكومة المغربية بفرض التاشيرة على الكراغلة وبشروط صارمة كالتوفر على مايكفي من المال وحجز الفندقي مردى عنه مسبقا.وقاءمة من التوجيهات التي يجب على الكرغولي اتباعها في المغرب وكل مخالف يتم ترحيله.اما هذا النكرة الذي يتحدث باسم المغاربة هل لم يشاهد اشرطة القدف في اعراض المغربيات والتطاول على مقدسات البلاد وكل من يفعل ذلك يرقى ويكرم في الجزاءر.المغاربة لايشرفهم ان يتحدث باسمهم الخونة والديوتيون الذين لا غيرة لهم لا على الاعراض ولا على الاوطان