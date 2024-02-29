أمين العوني يرحب بـ”الجزائريين”.. وغيلان يرد: “متدويش بسمية المغاربة”

هبة بريس - الرباط

آثار المدون والمؤثر أمين العوني، جدلا واسعا، بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، بسبب تعليق نشره على حسابه بموقع “انستغرام”.

أمين العوني رحب بـ”الجزائريين” في المغرب خلال تنظيم “كان 2025″، قائلا “حنا ولاد الأصل وتربينا فالخير، ولي مابغاش يسد باب دارو تاحد ما جبرو، وايلا طردك البخيل عند الكريم تبات أخي الجزائري.. واللي ما رحبش بيك راه قليل العفة وماشي ولد الأصل.. مرحبا بخوتنا الجزائريين فأي بلاصة فالمغرب من طنجة لكويرة.. ”

تدوينة العوني، لقيت تفاعلا كبيرا من قبل الجزائريين، الذين تعمد أغلبهم الرد بتعليقات ساخرة ومستفزة لمشاعر المغاربة ومطبلة للأطروحة الانفصالية.

تدوينة العوني، أثارت استياء وسخط عدد من النشطاء المغاربة، الذين رفضوا حديثه باسمهم، وفي مقدمتهم الإعلامي صامد غيلان.

وفي هذا الصدد، نشر غيلان تدوينة عبر خاصية “ستوري” في حسابه بموقع “انستغرام” قال فيها : “هاد “التاكيوتيت” ديالنا بدات تطلعليا فراسي. ماشي فرض كلشي يقول علينا ظريفين، ومربيين ومؤدبين”.

وأضاف: “اللي يستاهل احترامنا راه فوق راسنا. أما لي كا يسبنا ، وينعتنا بأقبح الصفات خاص يوقف عند حدو.. اللي خايف على شي كميشة ديال المتابعين من شي قنت “هوك” ولا “هوك” ، ما يدويش بسمية المغاربة”.

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