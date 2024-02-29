تأكد إجراء مباراة ديربي الرجاء والوداد بدون جماهير، لحساب الجولة التاسعة والعشرين من البطولة الإحترافية.

يأتي ذلك بعدما قررت لجنة الانضباط التابعة للعصبة الإحترافية معاقبة الرجاء الرياضي بإجراء أربع مباريات بدون جماهير.

وجاءت معاقبة الرجاء بسبب أحداث الشغب التي رافقت مباراته الأخيرة أمام المغرب التطواني.

وستسلط عقوبة الويكلو على مباريات النسور أمام كل من أولمبيك آسفي، شباب السوالم الرياضي نهضة بركان والغريم الوداد الرياضي.

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