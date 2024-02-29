عامل الجديدة يدعم مكونات الدفاع الحسني الجديدي

حرص محمد سمير الخمليشي، عامل إقليم الجديدة على زيارة تدريبات فريق الدفاع الحسني الجديدي، استعدادا لبقية مبارياته في بطولة القسم الإحترافي الثاني هذا الموسم.

وقد عبر عامل الجديدة عن مساندته ودعمه للفريق الدكالي من أجل تحقيق نتائج إيجابية في قادم المباريات، من أجل تحقيق هدف العودة إلى قسم الكبار.

ويحتل الدفاع الجديدي المركز الرابع في ترتيب القسم الثاني برصيد 31 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن المركز الثاني.

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